Milan-Tottenham Hotspur: biglietti partita Champions, quasi sold-out

I biglietti per la partita UEFA Champions League 2022/23 MILAN - TOTTENHAM HOTSPUR sono quasi sold-out. In questo articolo tutte le informazioni ed i link per acquistare online i biglietti del match previsto il 14/02/2023 alle ore 21:00 a San Siro.

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha una solida esperienza con San Siro, avendo allenato l'Inter per due stagioni e avendo fatto il suo ingresso nella Scala del Calcio come allenatore di Atalanta e Juventus. Nell'andata degli ottavi di Champions League del 2010/11, il Tottenham si è imposto 1-0 a Milano, con il gol decisivo di Peter Crouch in un rapido contropiede. La squadra si affida ora alle prestazioni di Harry Kane per ripetere questo successo.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta: "Il Tottenham è un avversario stimolante, organizzato e compatto, con grandi giocatori individuali e con molte conoscenze sul Milan e sul calcio italiano. Potrebbe essere una gara molto equilibrata". Antonio Conte, allenatore del Tottenham, aggiunge: "La Champions League è un torneo in cui tutto può succedere. Sappiamo che i nostri avversari sono forti, ma siamo pronti per affrontare una gara equilibrata".

Milan-Tottenham Hotspur: come e dove acquistare i biglietti

Per acquistare online i biglietti di Milan-Tottenham Hotspur ti basterà andare sul sito di Vivaticket Corriere dello Sport, di seguito tutte le informazioni ed il link d'acquisto.

- Data: 14/02/2023

- Orario: 21:00

- Stadio: Giuseppe Meazza (MI)

- Indirizzo: PIAZZALE ANGELO MORATTI SNC, MILANO (MI)

- Acquista i biglietti: Vivaticket Corriere dello Sport





Prezzi biglietti San Siro per Milan-Tottenham Hotspur

I prezzi per assistere la partita dal vivo allo stadio di San Siro sono molto variabili. Sono ancora disponibili diversi settori, sebbene i posti rimasti siano pochi. Il costo più alto è alle Poltroncine Rosse per un totale di 379,76€, il più basso disponibile è in Terzo Rosso Laterale a 107,06€.

