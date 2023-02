Roma-Verona, come e dove acquistare i biglietti della partita di Serie A

Il match Roma-Hellas Verona , valido per la ventitreesima giornata di Serie A TIM 2022/2023 , è in programma per domenica 19 febbraio alle ore 20.45, allo stadio 'Olimpico'. In questo articolo tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti della partita.

L'Olimpico è di nuovo sold out. In appena quattro giorni lo Stadio farà quindi registrare 120.000 presenze. É corsa all'acquisto dei biglietti. La prevendita relativa al Settore Ospiti è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 18 febbraio.

La Roma è imbattuta da 25 partite interne con il Verona in Serie A. Fra le squadre attualmente in gioco nel massimo campionato italiano, solo contro l’Atalanta i giallorossi hanno collezionato una striscia più lunga di gare consecutive in casa senza mai perdere, 30 tra dicembre 1950 e settembre 1993.

Il Verona è rimasto imbattuto in tre delle ultime cinque trasferte di Serie A contro squadre del Lazio.

La Roma di Mourinho ha ben chiaro l'obiettivo qualificazione Champions e vuole i 3 punti in questa partita in casa contro l'Hellas Verona.

Questo incontro promette di essere un evento molto atteso per i tifosi di entrambe le squadre. Segui dal vivo la partita Roma-Hellas Verona, acquista i biglietti su Vivaticket Corriere dello Sport.



Roma-Verona: come e dove acquistare i biglietti del settore ospiti

I biglietti del settore dello stadio Olimpico riservato ai gialloblù per l'incontro Roma - Verona, in programma domenica 19 febbraio alle ore 20.45, sono acquistabili on line. Il prezzo dei tagliandi è di 20 euro e la prevendita è attiva fino alle ore 19 di sabato 18 febbraio. Per poter procedere all'acquisto è necessario il possesso della tessera del tifoso "Non vi lasceremo mai".

Per comprare i biglietti ti basterà cliccare sul link di Vivaticket Corriere dello Sport inserito di seguito, insieme a tutte le informazioni utili per la partita:

- Partita: Roma-Hellas Verona

- Campionato: Serie A

- Data: domenica 19 febbraio 2023

- Orario: 20:45

- Stadio: Olimpico di Roma

- Acquista i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport