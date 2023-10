Italia-Macedonia del Nord: biglietti qualificazioni Euro 2024, Roma

Attualmente, sono stati già venduti 20.000 biglietti per l'incontro tra Italia e Macedonia del Nord, che si terrà venerdì 17 novembre alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma, nel quadro delle qualificazioni per l'Europeo di Germania 2024. Questo match sarà fondamentale per la Nazionale Italiana, che dopo aver giocato a Bari contro Malta, spera di poter contare sul sostegno del pubblico romano.

Italia - Macedonia del Nord: il ritorno della Nazionale a Roma

Gli organizzatori, la FIGC, hanno deciso di mantenere prezzi accessibili, con biglietti a partire da 14 euro, e hanno lanciato diverse promozioni per famiglie, giovani e anziani. Questo incontro rappresenta un ritorno importante per la Nazionale a Roma dopo due anni, segnando il 63° match disputato nella Capitale, dove ha ottenuto 38 vittorie, 18 pareggi e 7 sconfitte. L'Italia cercherà di ottenere tre punti cruciali in questo match, che le garantirebbero una posizione favorevole per l'ultimo decisivo incontro con l'Ucraina il 20 novembre a Leverkusen.

Roma, biglietti qualificazioni Euro 2024

Di seguito tutte le informazioni su data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 17/11/2023

: 17/11/2023 Orario : 20:45

: 20:45 Indirizzo : Stadio Olimpico - ROMA

: Stadio Olimpico - ROMA Acquista i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Roma, prezzo dei biglietti qualificazioni Euro 2024

Distinti Sud Ovest a partire da € 23,50

Curva Nord a partire da € 16,50

Curva Sud a partire da € 16,50

Distinti Nord Est a partire da € 23,50

Distinti Sud Est a partire da € 23,50

Tribuna Monte Mario a partire da € 58,00

Tribuna Onore Centrale a partire da € 80,50

Tribuna Tevere Parterre a partire da € 29,00

Tribuna D'Onore Sx a partire da € 80,50

Tr. Onore Lat Sx a partire da € 80,50

Tr. Onore Lat Dx a partire da € 80,50

Tribuna D'Onore Dx a partire da € 80,50

Tribuna Tevere a partire da € 35,00

Tevere Premium a partire da € 46,00

