Lazio-Roma, Derby Coppa Italia: biglietti, prezzi e disponibilità

Il derby di Coppa Italia, previsto il 10 gennaio 2024 presso lo Stadio Olimpico di Roma, promette emozioni forti e un posto in semifinale! La Lazio ha già iniziato la vendita dei biglietti per i settori Nord e Tribuna Tevere, con circa 10.000 posti prenotati in anticipo. Per il derby, la Lazio ha riservato alla Roma circa 20.000 biglietti, compresi quelli per Curva Sud, Distinti e Monte Mario lato Sud. Scopri come acquistare i biglietti e consulta tutte le fasce di prezzo.