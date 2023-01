Biglietti Vasco Rossi: Vascolive 2023, Roma, Bologna, Salerno, Palermo

Il Blasco torna live dal prossimo 6 giugno con quattro città per otto concerti. Dopo il record conseguito nel 2022 come maggior numero di spettatori raggiunti - è stata certificata la vendita di oltre 700mila biglietti - il Vasco Live 2023 torna negli stadi di Italia.

Vasco è da sempre il cantautore italiano dei record. In più di 40 anni di attività, ha pubblicato ben 33 album e venduto oltre 40 milioni di dischi. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al quinto posto nella classifica dei migliori artisti italiani di tutti i tempi

Il giro d'Italia prevede doppie date a: Bologna, Roma, Salerno e Palermo. Per la prima volta nello stadio Barbera di Palermo, a Salerno e a Bologna che attendevano da più di dieci anni e come ogni anno all'Olimpico di Roma.

Vascolive 2023 Bologna

Dove: Stadio Renato dall'Ara

Quando: 06 e 07 giugno 2023

Acquista i ticket: online sul canale ufficiale VivaTicket

Vascolive 2023 Bologna: nuove date

dove: Stadio Renato dall'Ara

quando: 12 e 12 giugno 2023

Acquista i ticket: online sul canale ufficiale VivaTicket

Vascolive 2023 Roma

Dove: Stadio Olimpico

Quando: 16 e 17 giugno 2023

Acquista i ticket: online sul canale ufficiale VivaTicket

Vascolive 2023 Palermo

Dove: Stadio Barbera

Quando: 22 e 23 giugno 2023

Acquista i ticket: online sul canale ufficiale VivaTicket

Vascolive 2023 Salerno