Renato Zero: Concerti e Biglietti Tour 2023/2024, nuove date

Dopo gli spettacolari appuntamenti live "Zerosettanta" per i festeggiamenti nell’imponente cornice del Circo Massimo per la celebrazione dei 55 anni di carriera di Renato Zero , c'è grande attesa per il tuor Zero a Zero - Una sfida in musica .

Sono state annunciate nuove date per questa avventura live prodotta da Tattica e in partenza a marzo del 2023. Per la precisione, le due nuove date saranno a Firenze e Roma. Acquista subito i biglietti su Vivaticket Corriere dello Sport.

Renato Zero tour 2023 date nei palasport

Firenze, Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli, Roma: sono le città che si preparano ad ospitare il nuovo tour di Renato Zero.

Sono 22 gli imperdibili appuntamenti per i fan, che terminerà i live nella splendida cornice romana, per chiudere il cerchio di un tour 2023 che si preannuncia l’ennesimo grande successo.

I concerti partiranno a marzo e termineranno a maggio e il leitmotiv che guiderà il tuor viene descritto dal re dei sorcini come una continua sfida fra due eterni contendenti, Renato vs Zero. Che vinca il migliore!

Dove acquistare i biglietti del tour di Renato Zero

I ticket per i live di Renato Zero sono acquistabili online su Vivaticket Corriere dello Sport.

La vendita libera dei biglietti è iniziata alle 11 del 02 febbraio, anche per le nuove date di Firenze e Roma. Dopo i sold out dei 6 concerti evento a Circo Massimo dell'anno scorso, è corsa all'cquisto dei ticket.

Renato Zero Tour 2023: tutte le date

Ecco a seguire il calendario aggiornato dei concerti di Zero a Zero - Una sfida in musica, che ad oggi sono 22:

7 marzo 2023 - Firenze @ Mandela Forum

8 marzo 2023 - Firenze @ Mandela Forum

10 marzo 2023 - Firenze @ Mandela Forum NUOVA DATA

11 marzo 2023 - Firenze @ Mandela Forum NUOVA DATA

14 marzo 2023 - Conegliano @ Zoppas Arena

17 marzo 2023 - Torino @ Pala Alpitour

18 marzo 2023 - Torino @ Pala Alpitour

21 marzo 2023 - Mantova @ Grana Padano Arena

22 marzo 2023 - Mantova @ Grana Padano Arena

25 marzo 2023 - Bologna @ Unipol Arena

26 marzo 2023 - Bologna @ Unipol Arena

7 aprile 2023 - Pesaro @ Vitrifrigo Arena

11 aprile 2023 - Milano @ Mediolanum Forum

12 aprile 2023 - Milano @ Mediolanum Forum

18 aprile 2023 - Livorno @ Modigliani Forum

19 aprile 2023 - Livorno @ Modigliani Forum

22 aprile 2023 - Eboli @ Palasele

23 aprile 2023 - Eboli @ Palasele

28 aprile 2023 - Roma @ Palazzo dello Sport

29 aprile 2023 - Roma @ Palazzo dello Sport

30 aprile 2023 - Roma @ Palazzo dello Sport NUOVA DATA

3 maggio 2023 - Roma @ Palazzo dell Sport NUOVA DATA

Non perdere il tuor primaverile del musicista romano nei palazzetti dello sport di tutta Italia, acquista il tuo biglietto su Vivaticket Corriere dello Sport.