Florence & the Machine + Foals: ultimi biglietti rimasti per Milano

Dopo 4 anni di assenza i Foals , rock band britannica di fama mondiale, scelgono di ricalcare i palchi italiani aggiungendo al loro tour mondiale la tappa all'Ippodromo SNAI il 22 giugno 2023 , che ospiterà gli I-Days Milano Coca-Cola 2023 . Un'occasione straordinaria per far vivere nuovamente al pubblico italiano la magia dei loro pezzi che abbracceranno tutto il repertorio, fino ad arrivare all'ultimo album 'Life is Yours' (2022). La lista dei partecipanti al festival si allunga, perchè anche i Florence & the Machine si esibiranno come special guest degli headliner nell'appuntamento estivo milanese. Florence, la venere del rock dai capelli rossi, e la sua band saliranno finalmente sui palchi italiani dopo 4 anni, deliziando il pubblico con l'ascolto sia dei loro brani storici che del nuovo album 'Dance Fever Live From Madison Square Garden'.

Biglietti per Florence & The Machine + Foals

Dove acquistarlo online : biglietti per l'Ippodromo SNAI

: biglietti per l'Ippodromo SNAI Data : 22 giugno 2023

: 22 giugno 2023 Oraio : 18:00

: 18:00 Indirizzo: Ippodromo SNAI - San Siro - MILANO

Florence & The Machine + Foals: prezzo biglietti

Ecco tutte le fasce di prezzo disponibili per acquistare i biglietti online:

Posto unico: da 54.86€

da 54.86€ VIP PACKAGE : I-DAYS 2023 - VIP PACK 1 - SUPER PIT da 338.14€

: I-DAYS 2023 - VIP PACK 1 - SUPER PIT da 338.14€ VIP PACKAGE: I-DAYS 2023 - VIP PACK 2 - EARLY ENTRY da 179.14€

Sono, inoltre, applicabili delle riduzioni per le seguenti tipologie di biglietto:

INTERO : INTERO (Max 6)

: INTERO (Max 6) VIP PACKAGE: VIP PACKAGE (Max 6)

Milano: unica data per ascoltare i nuovi album

La tappa a Milano dei Foals è un'occasione da non perdere per poter ascoltare live i pezzi più gettonati e ascoltati della band di Oxford. Un repertorio di perle musicali tratte dai loro album storici, come Antidotes” (2008), “Total Life Forever” (2010), “Holy Fire” (2013), “What Went Down” (2015) e “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 & 2”. Ma il concerto è ancor di più imperdibile perchè la band suonerà i singoli del loro ultimo album 'Life Is Yours', che sono proprio tutt'altra cosa! Le vibes positive e il sound che strizzano l'occhio al pop e al math-funk creano un groove assolumente perfetto da ballare nell'atmosfera estiva del festival più epocale della storia. Anche la cantautrice londinese dei Florence & The Machine riporterà il pubblico sulle raffinate onde sonore dei pezzi più ascoltati del loro repertorio: basti pensare alle eterne 'You've Got the Love', 'Shake It Out', e 'Dog Days Are Over'. Non poteva mancare, però, la nuova versione di 'Dance Fever Live From Madison Square Garden', che uscirà già il 14 aprile 2023 nei formati doppio CD e doppio LP. In questo nuovo album Florence Welch e la sua band hanno messo in musica testi estremamente introspettivi che sono diventati lo specchio dei momenti di vita vissuti in pandemia, fatti di ansie e paure ma anche di esuberanze. Un album caldo, intimo e magnetico, che lascia sempre in ogni pezzo un'intensa scia di speranza da seguire.