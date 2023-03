Mengoni negli Stadi 2023, aggiunta nuova data al Circo Massimo: ecco i biglietti

Marco Mengoni è pronto a tornare live negli stadi italiani. Grande successo fino ad ora per il tour "Marco negli stadi 2023" che partirà a giugno, di cui sono già sold out le date di Milano, Bologna, Bari, Bibione e Salerno. Reduce dalla vittoria del 73° Festival di Sanremo, con la canzone "Due vite", il cantautore italiano, proveniente da X Factor, si prepara alla partecipazione del Eurovision Song Contest, che si terrà a Liverpool il 13 maggio 2023. Subito dopo partirà col tour estivo negli stadi italiani, che terminerà con l'eccezionale evento finale al Circo Massimo il 15 luglio 2023, tappa aggiunta da poco alla lista del tour. Per non perdere lo spettacolo acquista il biglietto online. Scopri di seguito tutte le informazioni sull'evento e sul prezzo dei biglietti.