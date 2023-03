Paolo Nutini + Interpol a Milano: data, prezzo e disponibilità dei biglietti 

Il primo headliner annuciato degli I-Days Milano Coca-Cola è stato proprio Paolo Nutini, che il 24 giugno 2023 salirà sul palco dell'Ippodromo Snai di Milano nell'unica data live prevista in Italia. Grande occasione, questa, per far ascoltare al pubblico i pezzi del suo nuovo album “Last Night In The Bittersweet” (Atlantic Records), dopo un assenza di ben 8 anni. Non sarà, però, solo sul palco: verrà preceduto dalla musica di un ospite speciale: gli Interpol, la band alternative-rock di New York. Per non perdere lo spettacolo acquista il biglietto online. Scopri di seguito tutte le informazioni sull'evento e sul prezzo dei tagliandini.