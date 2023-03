Vasco Live 2023: nuovi biglietti e aggiunta una data zero 

La tournée estiva negli stadi del grande Blasco è pronta a spettinare i pubblici italiani e a segnare, un'altra volta, un pezzo di storia della musica italiana. Dopo l'incredibile sold out vengono riaperte, a grande richiesta, le vendite dei biglietti per le città, aggiungendo, inoltre, al calendario il classico appuntamento dell' anteprima del concerto a Rimini il 2 giugno . Dopo la data zero si prosegue giocando facile in casa, ossia a Bologna, il 6, 7, 11, 12 giugno, allo stadio Dall’Ara, poi a Roma col ritorno all’Olimpico il 16 e 17 giugno, a Palermo il 22 e 23 giugno allo stadio La Barbera e, infine, a Salerno, il 28 e 29 giugno allo stadio Arechi .

Vasco Live Tour 2023: città, date, orari e prezzo dei biglietti

Data zero: Rimini 2 giugno - Stadio Romeo Neri

La data zero, anteprima della tournèe estiva del grande Blasco, è prevista per il 2 giugno presso lo Stadio Romeo Neri di Rimini. Tutti i soci del Blasco Fan Club potranno acquistare i biglietti in anteprima assoluta dalle ore 10:00 del 13 marzo fino alle ore 10:00 del 15 marzo. I biglietti per la presale My Live Nation saranno, invece, disponibili dalle ore 10:00 del 14 marzo. L'apertura generale della vendita libera partirà il 15 marzo alle ore 11:00.

Data zero 2 giugno: prezzo dei biglietti

PRATO GOLD 97,52€

97,52€ PRATO 73,14€

73,14€ 1° SETTORE NUMERATO 97,52€

97,52€ 2° SETTORE NUMERATO 85,33€

85,33€ TRIBUNA NON NUMERATA 85,33€

85,33€ CURVA OSPITI 73,14€

Bologna

Data : 6-7-11-12 giugno 2023

: 6-7-11-12 giugno 2023 Ora : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Stadio Dall'Ara

: Stadio Dall'Ara Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Bologna: prezzo dei biglietti

PRATO GOLD 97,52€

97,52€ PRATO 85,33€

85,33€ DISTINTI NON NUMERATI 79,24€

79,24€ CURVA NUMERATA 51,20€

51,20€ TRIBUNA COPERTA NUMERATA 87,77€

87,77€ TRIBUNA COPERTA CENTRALE NUMERATA 109,71€

Roma

Data : 16-17 giugno 2023

: 16-17 giugno 2023 Ora : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Roma: prezzo dei biglietti

PRATO GOLD 97,52€

97,52€ PRATO 85,33€

85,33€ TRIBUNA MONTE MARIO NUMERATA 109,71€

109,71€ DISTINTI NORD e SUD OVEST NUMERATI 80,45€

80,45€ CURVA NORD e SUD NUMERATA 51,20€

Palermo

Data : 22-23 giugno 2023

: 22-23 giugno 2023 Orario : 21:15

: 21:15 Indirizzo : Stadio Barbanera

: Stadio Barbanera Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Palermo: prezzo dei biglietti

PRATO GOLD 97,52€

97,52€ PRATO 79,24€

79,24€ TRIBUNA COPERTA CENTRALE NUMERATA 103,62€

103,62€ TRIBUNA COPERTA NUMERATA 86,55€

86,55€ TRIBUNA MONTEPELLEGRINO NON NUMERATA 79,24€

79,24€ CURVA NORD NON NUMERATA 51,20€

Salerno

Data : 28-29 giungo 2023

: 28-29 giungo 2023 Orario : 21:30

: 21:30 Indirizzo : Stadio Arechi

: Stadio Arechi Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Salerno: prezzo dei biglietti

PRATO GOLD 97,52€

97,52€ PRATO 79,24€

79,24€ 1° SETTORE NUMERATO 103,62€

103,62€ 2° SETTORE NUMERATO 86,55€

86,55€ 3° SETTORE NUMERATO 79,24€

79,24€ 4° SETTORE NUMERATO 67,05€

67,05€ 5° SETTORE NUMERATO 51,20€

Vasco Rossi Live: la potenza energica del suono

I concerti del mitico Komandante sono sempre un'esperienza estremamente energica ed emozionante da vivere. Ogni cosa nei suoi live si incastra alla perfezione: le luci, gli schermi giganti, la voce, il mood punk rock, l'energia pura che nasce sul palco, le emozioni indelebili e fluide che riescono sempre a colpire interi bagni di folla. Vasco continua il suo percorso di artista, crea, ascolta, migliora e ricerca nuovi suoni. L'ultimo album, "Siamo Qui" (2021), è il diciottesimo di una lunga e grande carriera, un disco tutto suonato fatto di chitarre, bassi, tastiere e batterie. Non mancheranno, però, sicuramente, gli ascolti dei pezzi memorabili che sono entrati nella storia e che saranno i protagonisti di rewind emozionali che toccheranno grandi e piccoli.