Ava Max a Milano: biglietti per il live al Fabrique 

A gran richiesta torna in Italia Ava max, la giovane artista albanese-americana che sarà protagonista di uno spettacolo imperdibile allo stadio Fabrique di Milano il 15 maggio 2023. Regina indiscussa del panorama pop music del 2022, Ava Max non frena la sua salita verso il successo e continua a collezionare trionfi: 13,3 miliardi di stream in tutto il mondo, collaborazioni strepitose e molte certificazioni anche in Italia, tra cui 6 dischi di Platino e 4 D'Oro. Voce particolarmente inconfondibile dal look vivace e da uno style stravagante e fuori dagli schemi, Ava Max è senza dubbio una star inimitabile dalla stoffa della campionessa. Acquista il tuo biglietto online, ecco come fare.