I Maroon 5 al Firenze Rock 2023: biglietti per il live 

Firenze Rocks 2023 , festival prodotto dalla Live Nation Italia, torna nella sua quinta edizione estiva per presentare al suo pubblico un incredibile ospite di fama mondiale: I Maroon 5! La band multiplatino tra le più famose del panorama musicale , vincitrice del Grammy Award, è pronta a partire col tour Europeo: dal 13 giugno farà tappa in Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Francia e Regno Unito. Il festival fiorentino è previsto per il 18 giugno 2023 , ma il tour prevede anche diverse partecipazioni ad altri festival in Europa, tra cui il Prague Rocks nella Repubblica Ceca, il Tinderbox in Danimarca e il Main Square Festival in Francia. Non perderti l'esplosivo spettacolo live della band più longeva della musica pop, scopri come acqsuitare i biglietti online.

Biglietti per i Maroon 5

Di seguito tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, modalità d'acquisto e prezzo dei biglietti.

Data : 18 giugno 2023

: 18 giugno 2023 Orario : 16:00

: 16:00 Indirizzo : Visarno Arena - Firenze

: Visarno Arena - Firenze Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Prezzo dei Biglietti

PIT 1 : INTERO €73,14

: INTERO €73,14 POSTO UNICO-Ingresso Verde : INTERO €60,95

: INTERO €60,95 Early Entry Pack : INTERO €210,94

: INTERO €210,94 Rocks Party Pack : INTERO €369,94

: INTERO €369,94 Rockstar Pack: INTERO €921,14

I Maroon 5: band pop trasversale e pluripremiata

I Maroon 5 sono i primi headliner che si esibiranno domenica 18 giugno 2023 al Firenze Rocks 2023. Il gruppo si distingue per essere una delle band più famose del XXI secolo, capace di conquistare folle imponenti e critiche musicali grazie a un sound trasversale che piace proprio a tutti: le sfumature ibride tra il pop, il rock, il funk rock e l'R&B creano un mix melodico super orecchiabile. Il loro album di debutto, "Songs About Jane", li ha consacrati alla salita verso il successo, soprattutto con l'emblematico singolo "She Will Be Loved" dalle leggere sfumature soul. Iconici, poi, i singoli "Misery" e "Give a Little More" del 2010, "Moves like Jagger" con Christina Aguilera del 2011, "Payphone" del 2012, "Maps" del 2014 e tanti altri ancora. L'ultimo progetto discografico, "Jordi", prende nome da Jordan Feldstein, amico d’infanzia del frontman e manager della band scomparso nel 2017. Ricerca dell'amore, onestà e realismo: questo è quello che il disco regala tramite la sempreverde e impeccabile interpretazione vocale di Adam Levine. Ad oggi, la band di Los Angeles può vantare dei numeri e delle cifre spaziali: oltre 90 milioni di vendite di album, 550 milioni di singoli in tutto il mondo e certificazioni d'oro e di platino in più di 35 Paesi. Vivi la magica esperienza di ascoltarli live.