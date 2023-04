Renga e Nek live in Italia: prezzi e biglietti per Sassuolo

Il tour congiunto di Francesco Renga e Nek sta per partire: calendario pienissimo per i due cantanti italiani che tra luglio e ottobre saranno impegnati in una serie di concerti live in tutta Italia, compresi anche gli attesissimi spettacoli del 5 settembre all’Arena di Verona e del 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago di Milano. Il 14 luglio, in particolare, saranno a Sassuolo, presso il Piazzale della Rosa, per un concerto imperdibile. Leggi tutte le informazioni sull'acquisto dei biglietti online.