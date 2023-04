The Who + Tom Morello: biglietti e prezzi per il Firenze Rock 2023 

The Who , leggendaria band del rock britannico con anni di carriera alle spalle, tornano finalmente in Italia per il Firenze Rock Festival 2023 . Saliranno sul palco dopo i Maroon 5 il 17 giugno , assieme a una filarmonica di rilevanza internazionale: l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. L'atmosfera sarà incredibile, in un mix starordinario di rock e archi e in un viaggio attraverso generazioni e stili musicali diversi. Si aggiunge, inoltre, alla lineup dell’edizione 2023, Tom Morello , sul palco della Visarno Arena di Firenze prima dei The Who. Leggi di seguito maggiori approfondimenti per non perdere il live.

Biglietti per The Who + Tom Morello

Data : 17 giugno 2023

: 17 giugno 2023 Orario : 16:00

: 16:00 Indirizzo : Visarno Arena - Firenze

Visarno Arena - Firenze

Prezzo dei biglietti

PIT 1 a partire da 97,52€

1 a partire da 97,52€ POSTO UNICO - Ingresso Verde a partire da 79,24€

- Ingresso Verde a partire da 79,24€ POSTO UNICO - Ingresso Giallo a partire da 79,24€

- Ingresso Giallo a partire da 79,24€ Fast Lane Pack a partire da 134,62€

a partire da 134,62€ Early Entry Pac k a partire da 235,32€

k a partire da 235,32€ Rocks Party Pack a partire da 394,32€

a partire da 394,32€ Rockstar Pack a partire da 945,52€ (disponibilità limitata)

The Who + Tom Morello: rock puro e senza fronzoli

Il tour europeo degli Who del 2023 farà tappa a Berlino, Parigi e Barcellona e vede la band tutta al completo: Pete Townshend, Roger Daltrey, Simon Townshend alla voce e alla chitarra, Loren Gold e Emily Marshall alle tastiere, Jon Button al basso, Zak Starkey alla batteria e Billy Nicholls alla voce. Pete e Roger hanno tracciato la storia del rock tra ribellioni giovanili e riff da far venire i brividi. Tra i brani più iconici, amati e acclamati dal pubblico, rientrano sicuramente: “I Can See for Miles” (‘The Who Sell Out’, 1967), che parla della potenza dell'ambizione; “Eminence Front” (‘It’s Hard’, 1982); “Getting in Tune” (Who’s Next, 1971), dai messaggi profondi e complicati e dal riff di batteria scansonato; “Love, Reign O’er Me” (‘Quadrophenia’, 1973), ballata potente dalla vocazione spirituale; “My Generation” (‘My Generation’, 1965), racconto su note blues delle paure giovanili. Dopo ben tredici anni, però, la band non si ferma e torna sorprendentemente con un un nuovo disco intitolato "WHO", uscito nel 2019: undici tracce di puro rock che verranno suonate e cantate al Firenze Rock 2023.

Le sorprese non finiscono qui, perchè si aggiunge alla lineup dell’edizione 2023 del Festival Tom Morello, chitarrista delle rock band Rage Against The Machine e Audioslave. Insomma, il palco fiorentino quest'estate sarà letteralmente infiammato da potenti leggende del panorama musicale internazionale.

