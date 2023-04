Renato Zero, biglietti live 2023: nuova data a Roma 

Il Tour "Zero a Zero" è partito lo scorso 7 marzo da Firenze e sta già collezionando una serie di grandi successi. Moltissime città italiane, come Milano, Torino, Bologna e Mantova avranno l'onore di ospitare la tournèe di un artista del suo calibro, ma il calendario si allunga e aggiunge una nuova tappa nella capitale il 4 maggio 2023. Orchestra, ballerini, outfit iconici, canzoni storiche impresse nella memoria e grandi emozioni: non manca proprio niente ai concerti di Renato Zero, da sempre una garanzia, poichè capace di tenere vive folle imponenti di fan nei palazzetti. Non perdere la performance spettacolare e scopri come acquistare i biglietti.