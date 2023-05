Modena, Venditti e De Gregori: biglietti e prezzi per il Live

Dopo il successo ottenuto allo Stadio Olimpico lo scorso 18 giungo, e dopo aver realizzato il tutto esaurito nella tournée del 2022, i due capitani della musica italiana tornano insieme per il nuovo giro di concerti . Venditti e De Gregori realizzeranno nuovamente uno show maestoso, nonchè un omaggio intenso alla musica, alla scrittura e alla cultura della canzione italiana. Il 25 giungo Modena li ospiterà presso Piazza Roma , in uno splendido connubio tra arte e storia, dove il flusso delle iconiche canzoni farà da sottofondo a una serata estiva davvero speciale . Non perderti il live e scopri come acquistare i biglietti.

Biglietti per Venditti & De Gregori

Di seguito tutte le informazioni su: data, indirizzo, orario, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 25 giugno 2023

: 25 giugno 2023 Indirizzo : Piazza Roma - MODENA (MO)

: Piazza Roma - MODENA (MO) Orario : 21:00

: 21:00 Come acquistare i biglietti online: Corriere dello Sport Vivaticket

Prezzo dei biglietti

1 SETTORE : a partire da 97,52€

: a partire da 97,52€ 2 SETTORE: a partire da 85,33€

Duetti senza tempo: quando la musica diventa condivisione

Francesco e Antonello non si fermano mai! Sono i due campioni inimitabili della canzone italiana, dallo stile e dalla personalità inimitabile: Venditti coi capelli lunghi, la tastiera e gli occhiali a goccia, le sigarette e un cuore romano; De Gregori il poeta, detto anche "il Principe", schivo col suo cappello e gli occhi nascosti dietro agli occhiali, con la chiatarra e un amore grande verso la musica d’autore americana. Due mondi, i loro, apparentemente diversi, che però si legano e si mescolano: De Gregori è sensibile alla politica, alla storia e all'etica, e vicino a una visione intima e confidenziale dell'amore; Venditti ha un'anima pop, passionale, sentimentale, nostalgica e a volte disillusa e traversata da invettive. Anche i sound sono piuttosto diversi: un rock-blues elettrico contro un ritmo scandito dai sequencer. Un punto d'incontro tra due universi, così apparentemente diversi, sta proprio nel mezzo, ossia nell'essenziale lato emotivo che fa da collante. I loro concerti celebrano l'interpretazione italiana della condivisione attraverso la musica, come se fossero un duo, giocando a concedersi e a darsi le rispettive canzoni, che, così, assumono nuova vita. "Rimmel" tra le mani di Venditti e "Notte prima degli esami" in quelle di De Gregori. Insomma, i due leader della musica italiana sono in grado di mettere in scena un vero viaggio esperienziale, che non ha nulla di "vintage", perchè le canzoni del passato sono attualizzate e rivissute con la voce del presente. Non perdere un live open air stratosferico, per cui acquista i biglietti!