50 Cent, The Final Lap Tour: biglietti per Milano 

Milano, biglietti per 50 Cent

Di seguito tutte le informazioni su data, orario, indirizzo, disponibilità dei biglietti e prezzo.

Data : 22 ottobre 2023

: 22 ottobre 2023 Ora : 19:00

: 19:00 Indirizzo : Mediolanum Forum - ASSAGO (MI)

: Mediolanum Forum - ASSAGO (MI) Biglietti Online: Corriere dello Sport Vivaticket

Milano, prezzo dei biglietti

TERZO SETTORE : a partire da 109,71 €

: a partire da 109,71 € QUINTO SETTORE : a partire da 79,24 € (disponibilità limitata)

: a partire da 79,24 € (disponibilità limitata) PARTERRE IN PIEDI: partire da 134,09 €

Il disco che ha rivoluzionato la storia del rap

Il 6 febbraio 2003 usciva "Get Rich or Die Tryin". C'era tantissima attesa per il nuovo album di 50 Cent, in particolare dopo il successo di "Wanksta", il brano tratto dalla colonna sonora di "8 Mile", ma, alla fine, tutte le aspettative furono confermate: "Get Rich Or Die Trynin" si è guadagnato il titolo di disco simbolo della cultura hip-hop underground. E' l'album gangsta rap per eccellenza, che trasmette e veicola i valori tipici delle gang urbane, è un concentrato di energia e adrenalina spesso politicamente scorretto e violento, è un progetto pungente e impetuoso, ma irresistibilmente orecchiabile e ritmico. 50 Cent lo ha messo in rima e lo ha detto con estrema spavalderia: è stato colpito ben nove volte ed è sopravvissuto per raccontarlo a tutti. Sono brani estremamente evocativi e vividi, diretti e immediati, per questo sono velocemente entrati nella memoria del pubblico ascoltatore. Tra le tracce del disco più famose: "In da Club"; "High All the Time"; "Heat"; "If I Can't"; "Blood Hound"; "Back Down"; "P.I.M.P."; "Like My Style Poor"; "Lil' Rich".