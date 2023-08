Sting, ritorno trionfale in Italia: biglietti per Milano 

La data è fissata: l'11 dicembre 2023, al Mediolanum Forum di Milano , si accenderanno i riflettori per l'attesissimo ritorno di Sting in Italia, che porterà sul palco " My Songs ", uno spettacolo brillante, dinamico e magnetico. " My Songs " è stato acclamato dal Times come una "masterclass" intrisa di virtuosismo e Sting è stato considerato, come sempre, un interprete affascinante dotato di straordinaria abilità, capace di sfoggiare un catalogo d'oro che brilla dell'intensità delle sue performance. Scopri come acquistare i biglietti!

Milano, biglietti per Sting

Di seguito tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 11 dicembre 2023

: 11 dicembre 2023 Orario : 20:00

: 20:00 Indirizzo : Mediolanum Forum ASSAGO (MI)

: Mediolanum Forum ASSAGO (MI) Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Sting, prezzo dei biglietti per Milano

3 settore numerato: INTERO €85,33

4 settore numerato: INTERO €73,14

Sting, l'impronta indelebile di un genio musicale

Questo concerto rappresenta un viaggio musicale straordinario, un’esperienza che tocca il cuore con le melodie di "Fields of Gold", "Shape of My Heart", "Roxanne" e "Demolition Man". Il Telegraph lo descrive come "una rara delizia", sottolineando l'incanto che si sprigiona dalla performance. Sting, il genio musicale, è lodato dal The Guardian come un artista "quasi impareggiabile", poiché naturalmente di un tocco di sublime alchimia pop che permea ogni sua nota. I fan avranno l'opportunità di immergersi nell'inconfondibile "Englishman In New York", di lasciarsi avvolgere da "Every Breath You Take" e di farsi catturare dalla magia di "Message In A Bottle", insieme a molti altri brani indimenticabili. Un’esperienza unica attende coloro che si uniranno a Sting nel suo straordinario viaggio musicale, un'occasione che promette di incantare e coinvolgere gli spettatori, lasciando un'impronta indelebile.

