Madame, tour autunnale: biglietti e date per Brescia e Bologna 

Di seguito puoi trovare tutte le informazioni sui biglietti disponibili a:

Brescia, il 21 novembre

Bologna, il 23 novembre

Brescia, biglietti per Madame

Data : 21 novembre 2023

: 21 novembre 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : DIS_PLAY Brixia forum BRESCIA

: DIS_PLAY Brixia forum BRESCIA Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Brescia, prezzo dei biglietti per Madame

1 SETTORE NUMERATO: INTERO € 63,84

2 SETTORE NUMERATO: INTERO € 47,88

TRIBUNA BASSA NUMERATA: INTERO € 47,88

TRIBUNA ALTA NON NUMERATA: INTERO € 31,92

Bologna, biglietti per Madame

Data : 23 novembre 2023

: 23 novembre 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : TEATRO EUROPAUDITORIUM BOLOGNA

: TEATRO EUROPAUDITORIUM BOLOGNA Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Viavaticket

Bologna, prezzo dei biglietti per Madame

PRIMA PLATEA: INTERO € 71,30

PRIMA BALCONATA NORD: INTERO € 61,30

SECONDA BALCONATA NORD: INTERO € 51,30

Madame, dagli esordi a oggi

Classe 2002, vicentina, Madame matura nel periodo dell'adolescenza la passione per il rap, che prende vita tanto da ispirarla acomporre le sue prime strofe. A soli 16 anni, viene scoperta dalla Sugar Music ed era il 2018 quando ha lanciato il suo primo singolo, intitolato "Anna". Si è fatta conoscere grazie a dei pezzi iconici, ormai entrati nel repertorio musicale preferito dalle generazioni più giovani: "Sciccherie", "17" e "La promessa dell’anno". Durante lo stesso periodo, la rapper ha partecipato a diverse collaborazioni con artisti del calibro di Tredici Pietro, Mr. Monkey, Rkomi, Night Skinny, Ensi e Marracash. Poi arriva il 2020, l'anno della pubblicazione di "Baby", "Sentimi" e "Clito", altre tre hit emblematiche dal sound inconfondibile. La 71esima edizone del Festival di Sanremo è stata segnata dalla sua presenza, grazie al lancio dello splendido singolo "Voce", l'esordio discografico dell'album "Madame".

A marzo pubblica il suo ultimo album, "L'amore", composto da 14 brani che mettono intimamente in musica le modalità di vivere l'amore da parte delle figure femminili: cuore, passione, dolore e sentimento condensati in un unico progetto musicale.