Biglietti Lana Del Rey, I-DAYS 2024; prezzi, data e orario 

Milano, biglietti LANA DEL REY

Ecco tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzi dei biglietti.

Data : 04/06/2024

: 04/06/2024 Orario : 17:00

: 17:00 Indirizzo : Ippodromo SNAI - San Siro MILANO (MI)

: Ippodromo SNAI - San Siro MILANO (MI) Acquista i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Milano, prezzo biglietti LANA DEL REY

Posto unico: INTERO € 73,14

Pit: INTERO € 109,71

I-DAYS vip pack 2 - early entrance: VIP PACKAGE € 247,51

Concerto LANA DEL REY: uno spettacolo inconfondibile

Durante l’estate, LANA DEL REY si esibirà in una serie di concerti nei più prestigiosi palchi d’Europa, con una tappa cruciale a Milano. Questo evento si preannuncia come un'occasione imperdibile per gli amanti della musica, moda e cultura. Lo spettacolo di LANA DEL REY offrirà un mix di ascolti, passando da brani ntensi e intimi a momenti più dinamici, esaltando la forza del suo stile iconografico e cinematografico. Il concerto includerà successi come “Born to Die”, “Ultraviolence”, “Summertime Sadness” e “Videogames”, che hanno contribuito a consolidare la sua posizione nell'elite della musica mondiale. Non mancheranno brani recenti come “A&W” e "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd", tratti dal suo ultimo album, candidato a cinque premi ai prossimi Grammy Awards.

I-DAYS 2024 Milano

La conferma di LANA DEL REY arricchisce un programma già eccezionale per gli I-Days Milano 2024, che include artisti come QUEEN OF THE STONE AGE, ROYAL BLOOD, METALLICA, gli ICE NINE KILLS, i FIVE FINGER DEATH PUNCH, i GREEN DAY, NOTHING BUT THIEVES, AVRIL LAVIGNE, SUM 41 con i SIMPLE PLAN e TEDUA, quest'ultimo il primo headliner italiano nella storia dell'evento.