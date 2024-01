Milano, Green Day + Nothing but Thieves: biglietti, prezzi e date 

L'evento musicale dell'anno sta arrivando a Milano! Il 16 giugno 2024, gli I-DAYS MILANO ospiteranno i GREEN DAY , icone del punk rock californiano, per celebrare i loro due album più influenti: “ Dookie ”, che compie 30 anni, e “ American Idiot ”, che ne celebra 20. Questo concerto unico in Italia fa parte del loro tour europeo e britannico, "The Saviors EU/UK Tour". Scopri di più per acquistare i biglietti.

Biglietti, Green Day + Nothing but Thieves I-DAYS MILANO

Data : 16/06/2024

: 16/06/2024 Orario : 17:00

: 17:00 Indirizzo : Ippodromo SNAI LA MAURA MILANO (MI)

: Ippodromo SNAI LA MAURA MILANO (MI) Acquista i biglietti: Vivaticket Corriere dello Sport

Milano, Prezzo dei biglietti Green Day + Nothing but Thieves

POSTO UNICO INGRESSO ROSSO: INTERO € 68,26

POSTO UNICO INGRESSO GIALLO: INTERO € 68,26

I-DAYS GREEN DAY - EARLY ENTRY PACK: VIP PACKAGE € 223,13

I-DAYS GREEN DAY-I-PACK VIP: VIP PACKAGE € 986,33

Green Day a Milano: un concerto memorabile

Quest'anno, i Green Day hanno un motivo in più per festeggiare: il lancio del loro nuovo album "Saviors". Durante il concerto, eseguiranno hit sia da “Dookie”, vincitore del Grammy Award nel 1995, sia da “American Idiot”, che ha dominato le classifiche nel 2004 e ha vinto un Grammy nel 2005. Aggiungendo al mix, il loro ultimo singolo "The American Dream Is Killing Me" preannuncia l'uscita del nuovo album prevista per il 19 gennaio 2024.

I Nothing but Thieves all'apertura del live

Ad aprire la serata ci saranno i Nothing but Thieves, una band in rapida ascesa nel panorama musicale britannico. Il loro ultimo album, "Dead Club City", ha debuttato al primo posto nella classifica degli album del Regno Unito, grazie a singoli di successo come "Welcome to the DCC" e "Overcome", e il loro ultimo singolo "Tomorrow is Closed".