Marco Mengoni, concerti 2025: biglietti, prezzi, date e città 

Dopo il successo travolgente del suo tour del 2023, che ha toccato momenti culminanti come il concerto finale al Circo Massimo, Mengoni è pronto a calcare nuovamente i palchi dei maggiori stadi italiani. Il tour prenderà il via il 26 giugno presso lo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli, per poi proseguire in varie città, tra cui Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, e concludersi il 24 luglio a Messina.

Ecco tutte le date disponibili nelle città italiane!

Napoli, biglietti Marco Mengoni

Data : 26 giugno 2025

: 26 giugno 2025 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Stadio Diego Armando Maradona - NAPOLI (NA)

: Stadio Diego Armando Maradona - NAPOLI (NA)

Napoli, prezzo dei biglietti

Prato Gold: INTERO € 68,26

Prato: INTERO: € 54,86

Primo settore numerato: INTERO € 85,33

Secondo settore numerato: INTERO € 79,24

Terzo settore numerato: INTERO € 73,14

Quarto settore numerato: INTERO € 67,05

Quinto settore numerato: INTERO € 60,95

Roma, biglietti Marco Mengoni

Data : 2 luglio 2025

: 2 luglio 2025 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Stadio Olimpico - ROMA (RM)

: Stadio Olimpico - ROMA (RM)

Roma, prezzo dei biglietti

Prato: INTERO € 56,07

Prato Gold: INTERO € 68,26

Primo settore numerato: INTERO € 85,33

Secondo settore numerato: INTERO € 79,24

Terzo settore numerato: INTERO € 73,14

Quarto settore numerato: INTERO € 60,95

Bologna, biglietti Marco Mengoni

Data : 5 luglio 2025

: 5 luglio 2025 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Stadio Renato Dall'Ara - BOLOGNA (BO)

: Stadio Renato Dall'Ara - BOLOGNA (BO)

Bologna, prezzo dei biglietti

Prato Gold: INTERO € 68,26

Prato: INTERO € 56,07

Primo settore numerato: INTERO € 91,43

Secondo settore numerato: INTERO € 79,24

Terzo settore numerato: INTERO € 73,14

Quarto settore numerato: INTERO € 60,95

Torino, biglietti Marco Mengoni

Data : 9 luglio 2025

: 9 luglio 2025 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Stadio Olimpico Grande Torino - TORINO (TO)

: Stadio Olimpico Grande Torino - TORINO (TO)

Torino, prezzo dei biglietti

Prato Gold: INTERO € 68,26

Prato: INTERO € 58,51

Primo settore numerato: INTERO € 91,43

Secondo settore numerato: INTERO € 79,24

Terzo settore numerato: INTERO € 67,05

Padova, biglietti Marco Mengoni

Data : 17 luglio 2025

: 17 luglio 2025 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Stadio Euganeo - PADOVA (PD)

: Stadio Euganeo - PADOVA (PD)

Padova. prezzo dei biglietti

Prato Gold: INTERO € 68,26

Prato: INTERO € 56,07

Secondo settore numerato: INTERO € 85,33

Terzo settore numerato: INTERO € 79,24

Quarto settore numerato: INTERO € 67,05

Quinto settore non numerato: INTERO € 60,95

Bari, biglietti Marco Mengoni

Data : 20 luglio 2025

: 20 luglio 2025 Orario : 21:15

: 21:15 Indirizzo : Stadio San Nicola - BARI (BA)

: Stadio San Nicola - BARI (BA)

Bari, prezzo dei biglietti

Prato Gold: INTERO € 68,26

Prato: INTERO € 56,07

Primo settore numerato: INTERO € 85,33

Secondo settore numerato: INTERO € 79,24

Terzo settore numerato: NTERO € 73,14

Quarto settore numerato: INTERO € 67,05

Quinto settore non numerato: INTERO € 57,29

Messina, biglietti Marco Mengoni

Data : 24 luglio 2025

: 24 luglio 2025 Orario : 21:15

: 21:15 Indirizzo : Stadio San Filippo - MESSINA (ME)

: Stadio San Filippo - MESSINA (ME)

Messina, prezzo dei biglietti

Prato Gold: INTERO € 68,26

Prato: INTERO € 56,07

Primo settore numerato: INTERO € 85,33

Secondo settore numerato: INTERO € 79,24

Terzo settore numerato: INTERO € 73,14

Quarto settore numerato: INTERO € 63,39

Quinto settore numerato: INTERO € 56,07

Sesto settore non numerato: INTERO € 51,20

Milano, biglietti Marco Mengoni

Data : 13 luglio 2025

: 13 luglio 2025 Orario : 20:30

: 20:30 Indirizzo : Stadio San Siro - MILANO (MI)

: Stadio San Siro - MILANO (MI)

Milano. prezzo dei biglietti

Prato Gold: INTERO € 68,26

Prato: INTERO € 56,07

1 settore numerato: INTERO € 91,43

2 settore numerato 2 anello rosso: INTERO € 79,24

3 settore numerato 1 anello verde: INTERO € 73,14

3 settore numerato 1 anello blu: INTERO € 73,14

4 settore numerato 2 anello verde: INTERO € 63,39

4 settore numerato 2 anello blu: INTERO € 63,39

4 settore numerato 2 anello rosso: INTERO € 63,39

5 settore numerato 3 anello verde: INTERO € 48,76

5 settore numerato 3 anello blu: INTERO € 48,76

Mengoni, i successi: "Due Vite", "Materia(Prisma)" e Nastro d'Argento

Mengoni, con un bagaglio di 15 anni di carriera, riconoscimenti significativi, e un forte legame con il pubblico sia italiano che europeo, si dice già ricco di nuove idee per questo tour. La serie di concerti, organizzata da Live Nation, promette di essere un capitolo emozionante nella sua evoluzione artistica, segnando un periodo di due anni di notevoli successi per l'artista: 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio, e 10 tour dal vivo. Il 2023 lo ha visto trionfare a Sanremo con il brano "Due Vite", riscuotendo successo anche all'Eurovision, dove ha ottenuto il quarto posto e il premio per la miglior composizione. L'anno si è arricchito ulteriormente con la pubblicazione di "Materia (Prisma)", parte di una trilogia pluri-platinata che ha segnato un percorso musicale iniziato nel 2021. Inoltre, Mengoni ha conquistato il Nastro D'Argento per la miglior canzone originale con un inedito dedicato a Sergio Endrigo. Concludendo l'anno in bellezza, il cantautore ha registrato il tutto esaurito nei suoi concerti nei maggiori palazzetti europei, dimostrando il suo forte impatto oltre i confini nazionali.