Fedez, arriva la seconda data al Forum di Milano: dove si trovano e quanto costano i biglietti

MILANO - Un concerto per voltare pagina e ricominciare, là dove tutto era iniziato. Attraverso i suoi canali social, Fedez annuncia il ritorno sulla scena al Forum di Assago dove si esibirà per un nuovo spettacolo dopo le serate sanremesi che lo hanno visto protagonista con il brano Battito. La locandina pubblicata sui profili social di Fedez è piuttosto eloquente: “Ritorno a casa” . Il rapper dopo molte vicissitudini personali sembra essere rigenerato, ed è pronto per ripartire. Nelle prime ore del pomeriggio i biglietti della serata del 19 settembre sono andati a ruba, tanto da spingere Fedez ad aggiungere un nuovo spettacolo che si terrà il giorno successivo, il 20 settembre 2025 , sempre al Forum di Assago.

Fedez, il “Ritorno a casa”

"È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto - scrive il cantante nella presentazione della locandina dello spettacolo - ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio…”.

Fedez concerto Milano Forum, quanto costano i biglietti

Oggi alle 14 è iniziata la vendita on line dei bigliettidel 19 settembre, andati esauriti in poche ore. Per questo è stata aggiunta la data del 20. La capienza del Forum di Assago è di 15 mila posti, ma già dalle prime ore c’è stato un assalto al sito di Ticketone (nei punti vendita dello stesso circuito distribuiti in tutta Italia dal 24). Il costo dei tagliandi varia a seconda dei posti che verranno acquistati; un tagliando nel parterre davanti al palco costa 48.50 euro, i posti sugli spalti vanno dai 46 euro per un biglietto dell’anello C in Curva, ai 63.25 euro per l'Anello B in Curva, passando per i posti da 74,75 euro per l'Anello B fino agli 80.50 euro per acquistare un biglietto della Tribuna parterre anello A. Domani, 19 febbraio, alle 14 saranno in vendita i biglietti per la seconda data.