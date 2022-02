La Biellese per l'Ucraina: è scesa in campo così

BIELLA - Il giallo e il blu, due colori che nella giornata odierna hanno portato bene alla Biellese, squadra che milita nel campionato di Eccellenza piemontese. La squadra del presidente Luca Rossetto è infatti scesa in campo con i colori dell’Ucraina, ciascun giocatore con una lettera del nome della nazione stampato sul petto. Un’iniziativa sostenuta con forza dal numero uno del club, Rossetto, che fin da subito ha dipinto pure i social media con le insegne del paese dell’Est europeo, duramente messo sotto attacco in questo momento storico dalla Russia. Per la cronaca, i piemontesi si sono imposti per 1-0 sull'Alicese/Orizzonti.