UEFA Regions’ Cup: La Rappresentativa del Lazio alla sfida continentale

ROMA - La Rappresentativa del CR Lazio da giovedì prossimo fino a mercoledì 5 ottobre, scenderà in campo nel turno intermedio della UEFA Regions’ Cup. La selezione guidata dal tecnico Giuliano Giannichedda giocherà in casa avendo il Comitato Regionale locale della Lega Nazionale Dilettanti ricevuto il via libera da Nyon, lo scorso dicembre, all’organizzazione dell’intermediate round della più importante competizione europea dilettantistica. Gli impianti che ospiteranno i match del gruppo 5 saranno infatti il "Quinto Ricci" di Aprilia e il “Domenico Francioni” di Latina mentre Anzio è stata scelta come sede del quartier generale per squadra e staff. Le avversarie della Rappresentativa del Lazio rispondono ai nomi di Bavaria (Germania), Jersey (Inghilterra) e Macedonia del Nord.