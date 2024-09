Don Francesco Ametta, il prete goleador della Sammartinese segna all'esordio

A 19 anni la convocazione più importante

"Ho sempre giocato a buon livello da ragazzino - ha raccontato don Francesco a il Resto del Carlino - A 19 anni però è arrivata la convocazione più importante dal Signore. E ho deciso di entrare in seminario per sette anni e di lasciare il calcio agonistico. Da seminarista però ho fatto qualche torneo". Un cerchio che si è chiuso nel 2022, quando ha ottenuto l'incarico di viceparroco a San Martino: "A novembre dell'anno scorso ho chiesto se potevo allenarmi con la Sammartinese, ma giusto per tenermi in forma. Quest'anno invece ho iniziato subito e mi hanno tesserato. Mercoledì non pensavo nemmeno di giocare e invece ho fatto 90 minuti e ho pure fatto gol, il primo da quando sono sacerdote". Interrogato sul comportamento in campo di compagni e avversari ha risposto: "Quando sento qualcuno bestemmiare, lo riprendo. Ma devo ringraziare i ragazzi perché sono tutti molto rispettosi. Il calcio è una grande metafora di vita, le difficoltà si affrontano in gruppo come una comunità. Chi sa che sono un prete spesso, magari per recriminare un fallo, mi dice: tu non puoi dire le bugie...".

Il precedente in Sudamerica

Messo davanti al bivio della domenica, giorno di calcio e di chiesa, il prete non ha avuto dubbi sulla sua priorità: "La Messa per me è il cuore della domenica, ma se avrò tempo andrò anche a giocare". Il prelato quindi potrebbe segnare altri gol per la Sammartinese dopo la marcatura di lunedì che gli ha permesso di diventare il primo parroco d'Italia a firmare un gol in una partita ufficiale della Figc. Quello di don Francesco però non è il primo caso al mondo di prete-goleador, negli anni '60 infatti il presbitero spagnolo Jose Manuel Basurco venne mandato in Sudamerica e iniziò a giocare per il Barcellona de Guayaquil, riuscendo a trovare la via del gol nella sfida di Coppa Libertadores contro l'Estudiantes.