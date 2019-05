Faiano, c'è ancora una speranza di salvezza

FAIANO - Terminati entrambi i playout aggiuntivi, che hanno visto il Faiano retrocedere dopo il pari con la Scafatese (oltre alla Puteolana, sconfitta dal Real Forio), per i biancoverdi c'è ancora una speranza di salvezza. Ci sono diversi scenari da analizzare per conservare la categoria. In primis bisognerà attendere la fine dei playoff nazionali con la finale dell'Agropoli. Se i delfini dovessero essere promossi in Serie D si renderà necessaria una sola retrocessione. In quel caso avrà luogo un altro spareggio tra le due perdenti: il Faiano, appunto, e la Puteolana. Se invece l'Agropoli dovesse fallire il salto di categoria, per il Faiano (e la Puteolana) resterà la retrocessione in Promozione, a meno di una riforma da parte del Comitato Regionale Campania.