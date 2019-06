L'Avellino batte il Lecco e conquista lo Scudetto di Serie D

PERUGIA - L'Avellino si aggiudica lo Scudetto di Serie B battendo in finale il Lecco ai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi invece sul punteggio di 1-1, ad effetto del botta e risposta nel corso della prima frazione di gioco tra Capogna (che aveva portato avanti il Lecco al 12') e Morero (che aveva pareggiato al 15'). Decisivi, quindi, i tiri dal dischetto, dove il Lecco li sbaglia tutti e quattro: palo di Segato e Lisa, parato il tiro di Pedrocchi, alta la conclusione di Fall. Per l'Avellino sbaglia solo Pepe, ma Morero e Di Paolantonio trasformano: 3-1 finale per gli irpini.