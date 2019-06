Rocchese, ufficiale: via Prisco e De Sio, quattro i nuovi acquisti

ROCCAPIEMONTE - Giornata di grandi movimenti in casa Rocchese, tra chi viene e chi va: "La polisportiva Rocchese nella persona del presidente Antonio Pagano e di tutti i soci ringrazia per l'importante apporto dato alla causa rossoblù in questi anni Lorenzo Prisco e Cristian De Sio ai quali vanno i nostri auguri di un futuro roseo e ricco di soddisfazioni. Inoltre il ds Catapano ufficializza il portiere Benevento Domenico, l'esterno d'attacco De Bellis Salvatore e gli attaccanti Forino Tommaso e Schiavi Andrea".

