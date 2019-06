Cimitile, Galluccio confermato al timone

Cimitile - Angelantonio Galluccio resterà l'allenatore del Cimitile anche per la prossima stagione. È ufficiale la permanenza del tecnico in granata dopo gli ottimi risultati raggiunti nello scorso campionato. Con lui confermato in blocco l'intero staff tecnico. Questa la nota del club: "La società ASD Cimitile, considerando gli ottimi risultati raggiunti nella stagione 2018/2019, è ben lieta di comunicare che Angelantonio Galluccio nell’annata 2019/2020 sarà nuovamente alla guida tecnica della nostra prima squadra. Oltre al tecnico Galluccio, la società ha riconfermato l'intero staff tecnico. Il Prof. Pasquale Meo sarà preparatore atletico e vice di mister Galluccio, Antonio Trinchese avrà il ruolo di dirigente e responsabile magazzino, il Dott. Carmine Mercogliano sarà il fisioterapista della squadra e il Dott. Clemente De Rosa coordinerà lo staff medico. In occasione con entusiasmo la dirigenza del Cimitile Calcio 1966, rinnova ed auspica al tecnico e ai propri collaboratori con stima i sinceri e migliori auguri, per la nuova annata al timone dello storico sodalizio granata".