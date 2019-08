Real Forio, presi Conte, Passariello, Di Meglio, Iacono e Di Costanzo

FORIO D'ISCHIA - Cinque volti nuovi annunciati dal Real Forio. Si tratta di Nicola Conte, classe 1996, centrocampista/difensore, cresciuto in biancoverde e reduce da una stagione al Barano; Salvatore Passariello, classe 1997, centrocampista, con alle spalle l'esordio da professionista con la maglia dell'Ischia Isolaverde e poi in Serie D ed Eccellenza, con l'ultima esperienza vissuta alla Puteolana; Francesco Di Meglio, classe 2001, difensore proveniente dalla Vis Montorese. Inoltre è stato annunciato "il tesseramento di Francesco Iacono, difensore mancino classe 1998, alla sua quarta stagione in biancoverde" e "di aver tesserato il difensore classe 1996 Antonio Di Costanzo. Il giocatore ha già vestito la maglia del Real Forio in passato, dopo aver fatto parte del settore giovanile dell'Ischia Isolaverde".