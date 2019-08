San Tommaso, preso l'ex Pistoiese e Siena Varricchio

SAN TOMMASO - Mentre il prossimo campionato di Serie D è sempre più vicino, il San Tommaso prosegue la sua campagna di rafforzamento. Ecco cosa si legge sul sito dei grifoni: "L’A.C.D. San Tommaso Calcio è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Fabio Varricchio. Il neo calciatore dei grifoni, classe 1995, è cresciuto nelle giovanili della Reggina. Per lui due campionati vinti in Serie D con Pistoiese e Siena. Due stagioni fa l’esordio tra i professionisti con la maglia dell’Arzachena: 18 presenze totali in campionato nel Girone A di Serie C. Dopo un anno di inattività a causa di motivi personali e a seguito di un periodo di prova e dopo aver riscontrato il pieno gradimento del mister Stefano Liquidato si lega ufficialmente alla nostra squadra. L’operazione è stata brillantemente condotta dal Responsabile dell’Area Tecnica Franco Del Gaudio".

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA