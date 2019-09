Marcianise, tutto facile con la Nuova Napoli Nord: 4-0

MARCIANISE - Il Marcianise vince ancora nella terza giornata di Eccellenza campana. Il club biancazzurro è desideroso di centrare bottino pieno e lo si vede gà dai primi minuti di gioco. Al terzo minuto Giuseppe Allegretta, imbeccato dal fratello Pasquale, a tu per tu con il portiere in velocità non riesce a segnare anche grazie alla gran parata effettuata dall’estremo difensore ospite. Al ventesimo ci prova Famiano con un’azione personale ma il suo tiro è forte e allo stesso tempo centrale e non impensierisce piu’ di tanto il Napoli Nord. La prima frazione di gioco sembrava potesse terminare col pareggio a reti bianche ma a questo punto sale in cattedra Giuseppe Allegretta che in 3 minuti, dal 39’ al 42’ realizza una grande doppietta da bomber vero e spietato. All’ultimo minuto, il direttore di gara concede anche un calcio di rigore al Marcianise. Sul dischetto si presenta Famiano che come spesso succede, spiazza il portiere e fissa il risultato sul 3-0.

Il secondo tempo

La ripresa comincia con due cambi nella Nuova Napoli Nord mentre il Marcianise rientra con gli stessi 11 che hanno terminato il primo tempo. Al 55’ si vede la Nuova Napoli Nord con una punizione insidiosa battuta dal numero 9 Ingenito ma Domigno si oppone alla grande. Un minuto dopo, altro calcio di rigore assegnato al Marcianise e ancora una volta sul dischetto Famiano che per l’ennesima volta spiazza il portiere e fissa il risultato sul 4-0. Dopo 4 minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine della partita che segna la prima vittoria in campionato per Famiano e compagni.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA