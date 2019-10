Afragolese, Signorelli mattatore: 4-0 alla Mariglianese

AFRAGOLA - All Papa di Cardito la Mariglianese si presenta senza Insigne e con l’infermeria piena; Caruso manda in campo il trio Laureto, Gaetano e Altea per riscattarsi della brutta sconfitta di settimana scorsa. L’Afragolese, priva di Fava, ha dal primo Befi, Signorelli e Manzo, mentre parte dalla panchina il recuperato Santonicola. Dopo un buon avvio e 45 minuti discreti, gli ospiti subiscono il gol al secondo minuto di recupero su un bel tiro di Manzo che li condizionerá nella ripresa, quando i rossoblú con Signorelli (autore di una doppietta e responsabile dell'autogol di Pastore), a bucano per ben tre volte Smaldone. Al termine della partita il tabellino recita 4-0 per gli afragolesi: risultato non meritato dagli ospiti per quanto fatto vedere ma concretizzatosi anche per gli errori difensivi dei biancoazzurri.

