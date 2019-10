Casoria vincente a Gragnano, ma è tutto in forse

CASORIA - Casoria corsaro al "San Michele" di Gragnano: i viola si impongono 4-1 grazie alla doppietta di Ioio (in gol all'11' e al 53') e alle reti di Sannino (73') e Siciliano (87'); per i padroni di casa, a segno Rinaldi al 67' per il momentaneo 1-2. Sul netto successo dei viola pende però una terribile spada di Damocle: sarebbero sei le sostituzioni effettuate dalla compagine ospite; se confermato ci sarebbe il presumibile ricordo dei locali, con conseguente vittoria a tavolino per i gialloblù. Un epilogo veramente beffardo.

