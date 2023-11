Il Savoia compie 115 anni, Emanuele Filiberto: "Spero tra 5 anni in B"

Giorno importantissimo e storico per il Savoia Calcio, che compie oggi 115 anni. Con un comunicato stampa, il principe Emanuele Filiberto di Savoia ricorda la nascita del club, oggi in Eccellenza campana, ma parla anche e soprattutto delle prospettive future: "Non avrei mai immaginato che un giorno avrei preso la società calcistica che riportava il mio cognome e lo stemma della mia famiglia… tutto questo è per me un bellissimo sogno che si è realizzato".