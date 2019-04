Atletico Montecompatri, Turati: «Allunghiamo la stagione di un mese»

MONTE COMPATRI - Un pareggio interlocutorio per la Terza categoria dell’Atletico Montecompatri. La squadra di mister Daniele Nardi ha rimediato un 2-2 in rimonta sul campo del Real Marino 90 quinto della classe e ora sempre distante cinque punti. “Siamo stati poco attenti nei primi minuti – commenta il difensore centrale classe 1997 Riccardo Turati – Siamo andati sotto su una situazione di calcio d’angolo, lasciando libero un avversario che ha colpito la traversa e non essendo reattivi sul successivo tapin di un altro giocatore di casa. Poi su un lancio lungo ci siamo fatti sorprendere e il Real Marino 90 è andato sul 2-0, ma a quel punto un fallo di reazione su Capri è costato il rosso diretto a un avversario e in superiorità numerica abbiamo spinto per riaprire la sfida. Nella ripresa loro sono rimasti addirittura in nove e nel finale siamo riusciti a rimontare con le reti di Bordi e Veglianti, ma rimane sicuramente del rammarico perché avremmo potuto uscire con una vittoria da Marino”.

NE MANCANO QUATTRO - Quattro partite alla fine per l’Atletico Montecompatri che ha ancora la speranza di entrare tra le prime cinque e quindi nei play off. “Dobbiamo lavorare su noi stessi per migliorare e cercare di allungare la stagione di un mese – rimarca Turati – Nel primo match che ci rimane da giocare affronteremo la Virtus Torvajanica che all’andata ci ha battuto per 2-0 al termine di una gara molto strana in cui abbiamo sprecato tanto, compreso un calcio di rigore. Un avversario alla portata, dobbiamo assolutamente puntare alla vittoria anche perché solo riuscendo a fare filotto nelle ultime quattro sfide possiamo agganciare i play off”. Turati è arrivato in estate dal Città di Montecompatri e si è preso con personalità un suo spazio. “Conoscevo già alcuni miei attuali compagni di squadra – rimarca il difensore – Non avevo mai lavorato con mister Nardi e finora l’esperienza è stata positiva: mi ha aiutato a crescere anche se devo lavorare ancora sull’aspetto caratteriale”.

