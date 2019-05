Corneto Tarquinia Under 17, 1-1 con il Ronciglione

Tarquinia (Rm) - Vento e nuvole fanno da cornice alla penultima stagionale per i rossoblu di mister Coppola e Ferri che, tra le mura amiche ancora fresche d'impresa della prima squadra, giocano una grande partita contro un avversario forte e messo meglio in classifica. Primo tempo praticamente perfetto per i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio per ben quattro volte. Quasi allo scadere ci pensa Guglielmi che sembra tornato quello d'inizio stagione, bravo e astuto a battere il portiere avversario con un bel tiro appena entrato in area. Il secondo tempo è una continua lotta su tutti i palloni, fino a quando sugli sviluppi di un calcio di rigori gli avversari trovano il pareggio. Nonostante il forcing finale la Corneto non riesce a trovare lo spunto per vincere la partita ma chiude la gara in attacco dimostrando una grande forma fisica e mentale.