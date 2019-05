Albalonga, Under 17 e Under 15 d'Elite in salvo. Bianchi: «Una bella soddisfazione»

Albano Laziale (Rm) – E’ stata una domenica di grandi emozioni per il settore giovanile dell’Albalonga. Ieri a Pavona l’Under 15 e l’Under 17 Elite hanno giocato in sequenza i rispettivi play out e grazie a due successi di misura per 1-0 hanno ottenuto la permanenza in categoria. Un risultato che ha fatto felice il presidente Bruno Camerini e il direttore generale Alessandro Bianchi, ovviamente presenti all’appuntamento. “E’ stata una domenica di grande tensione che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi – commenta Bianchi – Prima di tutto vorrei fare i complimenti alle due avversarie che i nostri ragazzi si sono trovate di fronte, vale a dire il Ponte di Nona per l’Under 15 e il Ferentino per l’Under 17: si sono dimostrate squadre valide dal punto di vista tecnico e soprattutto caratteriale perché nonostante l’alta posta in palio hanno saputo accettare sportivamente il verdetto del campo. I due play out sono stati entrambi molto tirati e sono stati decisi nel caso della categoria minore da un grande gol dalla distanza di Massaccesi, mentre per l’Under 17 è stato decisivo un rigore nel finale di Saliani”. Bianchi sottolinea con orgoglio che “in virtù di questi risultati, l’Albalonga anche nella prossima stagione avrà quattro squadre nella categoria Elite. E questo è certamente un dato significativo al termine di una stagione che non è stata semplice per i due gruppi che ieri hanno disputato il play out. Pensavamo che l’Under 15 e l’Under 17 potessero fare un altro tipo di campionato, ma il campo che è giudice supremo ci ha riservato questo andamento e alla fine i due gruppi hanno portato a casa l’obiettivo della salvezza con pieno merito”. Ora il club castellano si godrà per qualche ora la festa per la conferma del “poker” di compagini nella categoria Elite e poi inizierà immediatamente a programmare la prossima stagione, a partire dall’imminente annuncio del nuovo responsabile del settore giovanile.