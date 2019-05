Doc Gallese, ufficiale: saluta il ds Scarpetta

ROMA - La Doc Gallese archivia il suo primo anno di Promozione con una salvezza e il nono posto a 43 punti. Al termine dell'ultima giornata di campionato giocata in casa del Santa Marinella, la società comunica il saluto del direttore sportivo Andrea Scarpetta, dopo 4 anni conditi da due campionati vinti. Questa la nota ufficiale di ringraziamento del club biancorosso: "La società A.S.D. DOC GALLESE 2010, rivolge un sentito e doveroso ringraziamento al proprio D.S., Sig. Andrea Scarpetta, con il quale termina, di comune accordo, dopo un periodo di quattro anni, la collaborazione sportiva. La Sua presenza é stata importante anche alla luce dei risultati raggiunti che sono motivo di reciproche soddisfazioni. La società formula al Sig. Andrea Scarpetta i migliori auguri per il prosieguo della Sua attività in ambito sportivo".