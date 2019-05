Finale Under 14 elite, trionfa la Lazio

ROMA - È la Lazio ad aggiudicarsi la finale del campionato Under 14 Elite. I biancocelesti di Tommaso Rocchi, infatti, hanno superato la Roma 3-0, dominando la gara dall'inizio alla fine. Alla Romulea sono i laziali a portarsi subito in vantaggio, già al 13' del primo tempo. E' Nazzaro a realizzare la rete dell'1-0 con un bolide nell'area piccola che si insacca sotto la traversa. La Roma prova a reagire con Mulè, al 18', senza fortuna, ma i biancocelesti trovano il raddoppio al 21': Di Tommaso serve Cannatelli sul secondo palo e la sua conclusione non lascia scampo a Mengucci: 2-0 Lazio. I ragazzi di Rocchi, nella ripresa, realizzano il gol della tranquillità con il neo entrato Giranelli, al 24', che di testa prende in controtempo l'estremo difensore giallorosso: 3-0. Non succede più nulla, è la Lazio a portare a casa il trofeo.