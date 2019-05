CIVITAVECCHIA - Il Civitavecchia supera il Montalto ai play out per 4-0 e resta in Eccellenza. La squadra di Scorsini passa in vantaggio al 17' con Mannozzi, poi il Montalto resta in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Nita. I nerazzurri ne approfittano immediatamente andando nuovamente a bersaglio, stavolta con Vittorini, chiudendo la prima frazione avanti di due lunghezze. Nella ripresa è ancora Vittorini a chiudere l'incontro, firmando altre due reti.