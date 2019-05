Ferentino, Coratti dice addio: "Non è stata una decisione facile"

FERENTINO - Il Ferentino annuncia congiuntamente all’ex direttore generale Alessandro Coratti l'interruzione del loro rapporto di lavoro. Queste le sue ultime parole in amaranto: “Ringrazio sentitamente tutta la società dell’ASD Ferentino Calcio, nella persona del presidente Ciuffarella, il direttore sportivo Massimo Caldaroni, i dirigenti Marcello ed Alessandro Zera, Angelo Savelloni, al mister Pippnburg e al mister della juniores Giampiero Pagliarosi. Ringrazio inoltre tutti i giocatori che hanno fatto della rosa della prima squadra e della juniores. Non da ultimo ringrazio tutti i tifosi. È stata un’esperienza bellissima ed emozionante. Erano anni che non vedevo esprimere sul campo un ottimo livello di calcio, questo è il forte merito e riconoscimento al mister Pippnburg e a tutti i giocatori. Complimenti anche all’ottimo lavoro fatto dal mister Pagliarosi, disputando in maniera egregia il primo anno di juniores regionale. All’interno della squadra creata da Pagliarosi ci sono tantissimi ottimi giocatori, di cui sentiremo sicuramente parlare in prossimo futuro! Nel Ferentino Calcio ho trovato il calore di una seconda famiglia, e a volte non è facile prendere alcune decisioni, ma nel calcio ci sono spesso delle scelte che devi fare, a malincuore, oggi ho dovuto fare questa. Auguro a tutti di raggiungere le migliori fortune calcistiche e quelle personali".

