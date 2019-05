Zena Montecelio, la Coppa Lazio è tua! 3-2 al W3 Roma Team

FRASCATI - È lo Zena Montecelio ad aggiucarsi la finale dell'edizione 2019 della Coppa Lazio. In una partita condizionata dalla pioggia i rossoblù di Cannone superano 3-2 nei minuti finali una W3 Roma Team mai doma. La gara comincia subito con i fuochi d'artificio: è il W3 Roma Team a passare in vantaggio, già al 5': Taroni è lesto a deviare in rete uno spiovente su calcio di punizione dalla fascia destra, 1-0. I rossoblù non si scompongono e pervengono al pari dopo soli 5'. Al 10', infatti, comincia il personale show di Sinceri che, direttamente su calcio di punizione, sigla il gol che vale il pareggio. La partita è maschia e combattuta, senza esclusione di colpi, fino ad arrivare al 40', quando lo Zena torna nuovamente in vantaggio. È ancora un calcio piazzato, stavolta dagli undici metri: Sperduti trafigge il portiere con freddezza e realizza il 2-1. Neanche il tempo di esultare che il W3 Roma Team pareggia. Passa meno di un minuto e Starace, direttamente da centrocampo, sorprende il portiere rossoblù Bruschi, probabilmente ancora con la testa al gol realizzato poco prima: 2-2. Un primo tempo giocato al massimo delle energie causa una seconda frazione di gioco in tono minore, ma non per questo avara di occasioni. Lo Zena spreca più volte il gol del ko e quando la gara sembra avviata verso i supplementari arriva l'episodio decisivo. È il 92' quando Starace perde un pallone sanguinoso nei pressi dell'area, Perrone si invola verso il portiere, ma Mazzetti lo stende al limite dell'area di rigore: per l'arbitro non ci sono dubbi. Calcio di punizione, espulsione e W3 che rimane in inferiorità numerica. Sul pallone si presenta Sinceri che pennella una traiettoria che lascia di stucco Vartolo: 3-2. Alla fine dei 3' di recupero può cominciare la festa: lo Zena Montecelio si aggiudica l'agognato trofeo.