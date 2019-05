Pro Marcellina, Valeriani si presenta: "Felice di allenare nel paese dove sono nato""

MARCELLINA - Ora è ufficiale: la Pro Marcellina ha annunciato il nuovo allenatore, si tratta di Gianpiero Valeriani, classe 1958, che si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "Sono molto felice di iniziare questa nuova avventua nella squadra del paese dove sono nato, metterò a disposizione tutta la mia esperienza di giocatore e allenatore per poter aiutare sia i più giovani a crescere, che i più esperti a continuare il loro percorso sportivo. Voglio ringraziare la società per avermi scelto e dato questa opportunità, e voglio fare ancora tantissimi complimenti a Roberto Isacchini per tutti i traguardi raggiunti con questa squadra. Ci vediamo presto e forza Pro Marcellina".

