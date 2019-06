Trastevere U19, la sconfitta con l'Aquila Montevarchi costa l'uscita dai playoff

ROMA - Nonostante una convincente partita, finisce agli ottavi il sogno scudetto per la Juniores Nazionale del Trastevere che si infrange contro una coriacea Aquila Montevarchi e allo Stadium termina 2-3 per i toscani. I ragazzi di mister Mazza si sono battuti bene e hanno tentato fino alla fine di centrare il sogno qualificazione ai quarti. Decisivo l'errore dal dischetto di Sannipoli sullo 0-2 al 28' del secondo tempo: tiro centrale parato da Bucciero. Il Montevarchi va subito in vantaggio all'8' con un calcio piazzato del n. 10 Mosti Falconi. Netta la reazione dei trasteverini che al 13' colpiscono un palo con Falco. I toscani raddoppiano, sempre con Mosti F., al quarto minuto dei 5' di recupero inspiegabilmente concessi dal direttore di gara e ciò complicherà notevolmente il percorso verso la qualificazione. Tuttavia, nella ripresa, i rionali rientrano in campo con grande determinazione e, dopo essere passati in vantaggio numerico (espulso Borghesi al 14'st), al 28' della ripresa hanno la possibilità di accorciare le distanze con un penalty che però Sannipoli fallisce tirando centrale. Tre minuti dopo è Romani a trovare il gol con un bel tiro al volo dalla distanza. Seguono numerose occasioni per il Trastevere per trovare il 2-2, ma al 39' l'arbitro concede ai toscani un dubbio rigore che porta il risultato sull'1-3. Sarà sempre Romani, al 44' st, a segnare il 2-3 e nei 5' di recupero finali il Trastevere avrà almeno altre due occasioni per il pareggio e riaccendere la speranza, ma terminerà 2-3 in favore del Montevarchi. A fine match mister Mazza amaramente commentava: “peccato per il secondo gol preso per una disattenzione perché l'1-0 alla ripresa si sarebbe potuto ribaltare per un certo calo che il Montevarchi ha espresso nel secondo tempo. Bravi comunque i nostri ragazzi che si sono battuti leoninamente fino alla fine”.

