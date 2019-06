Valle del Tevere, primo round al Progresso

Progresso (Bo) - Il primo round della finale play off di Eccellenza se lo aggiudica il Progresso. I ragazzi di Stefano Scaricamazza soccombono 3-1, chiudendo addirittura in nove uomini per le espulsioni di Manga e Macrì. Buon primo tempo per i laziali che, nonostante il gol del vantaggio emiliano con Resta al 35', raggiungono il pareggio con Paletta, al 41'. Nella ripresa Danieli spreca il calcio di rigore del possibile vantaggio al 33', due minuti più tardi, sempre dagli undici metri, Gilli non fallisce e regala il 2-1 al Progresso. Nel giro di 3' la squadra di Scaricamazza resta in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Manga e Macrì. Rossi, al 39', firma il gol del definitivo 3-1. Nella gara di ritorno, domenica 9 giugno al Comunale di Forano, la Valle del Tevere è chiamata a fare l'impresa.