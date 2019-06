Fiumicino, La Bella nuovo tecnico dell'Under 16

FIUMICINO - Prosegue la composizione del parco allenatori per la prossima stagione in casa Fiumicino. Il volto nuovo tra le fila rossoblù è quello di Valentino La Bella, che ha appena trovato l'accordo con il club per guidare la formazione classe 2004. L'allenatore ha compiuto un ottimo lavoro con il Massimina ed ora è pronto a gettarsi nella nuova avventura. "Sono stato contattato dal Fiumicino un paio settimana fa e questo mi ha fatto subito piacere. Io ovviamente ho aspettato l'evolversi della situazione col Massimina, ma con il club biancorosso non ci sono stati sviluppi sull'idea di proseguire una collaborazione tecnica. Quindi poi ho deciso di accettare la proposta del presidente Munaretto e quindi di sviluppare un progetto sul biennio. Questa è una categoria che a me piace molto e con la quale so che posso dare il massimo. Il Fiumicino è una società di grande spessore e che sta crescendo sempre di più. La formazione che andrò a guidare era una squadra che faceva il campionato Provinciale, vincendolo. Nell'ultima stagione ha ottenuto la salvezza in maniera abbastanza comoda e quindi ci sono tutti i presupposti per fare dei grandi passi in avanti. Io penso che l'essere arrivato al Fiumicino sia per me un passo in avanti come allenatore, pur riconoscendo al Massimina tutti i meriti del caso, vista la crescita che ho potuto effettuare con i biancorossi, e per questo li ringrazio. Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare, ho parlato col ds Censoni con il quale collaborerò per portare il Fiumicino il più in alto possibile"