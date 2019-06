Castrum Monterotondo, Cristofalo: "Resto per dare il mio contributo"

MONTEROTONDO - Valentino Cristofalo, portiere del Castrum Monterotondo, resterà anche per la prossima stagione. Ai microfoni dei social ufficiali della società, il giocatore motiva la propria scelta: "Perché è casa mia, perché dopo una stagione difficile è giusto riscattarsi e cercare di dare alla Società qualche soddisfazione in più. Inoltre, la sfida di Mario Checchi come allenatore è un qualcosa di stimolante per tutti noi. Voglio dare il mio contributo al Mister e alla squadra, convinto che con un anno di esperienza in più e qualche ritocco di mercato giusto possiamo fare una grande stagione!"