Insieme Ausonia, ufficiale: Gargano si dimette

AUSONIA - Marco Gargano non sarà l’allenatore dell'Under 19 Elite dell'Insieme Ausonia nella prossima stagione. Il tecnico ha presentato quest’oggi le sue dimissioni. “Non è mai facile spendere delle parole quando due parti sono prossime alla separazione - scrive Gargano -. Ricordo il primo giorno che sono entrato nella sede dell’Insieme, il primo pensiero che mi posi guardandomi intorno fu “Obbligo di successi” e con il mio impegno, la mia umiltà e il sostegno di una società seria, ho intrapreso un percorso calcistico importantissimo e vincente per me personalmente ma soprattutto per una società che ha ottenuto la soddisfazione più grande di disputare un campionato élite confrontandosi con le migliori realtà laziali in ambito nazionale e dilettantistico, quattro stagioni quattro obiettivi centrati, con due promozioni e due salvezze senza troppe sofferenze ed evitando in entrambi i play out. I cicli finiscono per tutti… E’ arrivato il mio turno! 124 panchine con 89 risultati utili e 35 sconfitte. Grazie di cuore per avermi regalato tutte queste emozioni, quasi fino alla fine, augurandovi di raggiungere le migliori categorie e risultati prefissati, un abbraccio”.

